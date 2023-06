Basler platzt Kragen: Bayern-Star wurde „zerstört“

Rat an Tuchel

Deutliche Worte! Leon Goretzka, Kimmichs Teamkollege im Mittelfeld, nimmt Basler hingegen in Schutz. „Vor einem Dreivierteljahr war Goretzka in einer überragenden Form, da hat er überragend gespielt. Da hat man immer gesagt: Das Traumduo beim FC Bayern sind Kimmich und Goretzka“, meinte Basler und ergänzte: „Goretzka hat man zerstört, weil man jedes Mal, obwohl Kimmich schlechter gespielt hat als Goretzka, Goretzka ausgewechselt hat, und Kimmich durfte seine Scheiße weiterspielen.“ Sein Rat an Thomas Tuchel: „Ich als Trainer würde Kimmich einfach mal ganz klar seine Aufgaben erklären, was er zu machen hat!“