Paris SG kassiert bei Messi-Abschied Pleite

ÖFB-Verteidiger Kevin Danso krönte hingegen mit RC Lens eine herausragende Saison mit dem siebenten Sieg in Serie. Lens gewann bei Auxerre mit 3:1 (1:0), es war der elfte Erfolg in den letzten zwölf Partien. Abwehrchef Danso wurde in der 65. Minute ausgewechselt. In der Abschlusstabelle fehlte Lens am Ende nur ein Punkt auf das Pariser Starensemble.