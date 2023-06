Fix: Lionel Messi verlässt Paris Saint-Germain

Von Fans ausgepfiffen

Messis Vertrag bei PSG läuft im Sommer nach zwei Jahren aus. Während es vor einigen Monaten noch nach einer Verlängerung des 35-Jährigen aussah, wurde dies in den vergangenen Wochen immer unwahrscheinlicher. Das frühe Scheitern in der „Königsklasse“ kreideten die PSG-Ultras vor allem Messi an, der zuletzt oft von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde. Der 35-Jährige brachte es für Paris bisher in 74 Bewerbspartien auf 32 Tore und 35 Assists.