Kommt Superstar Lionel Messi nach Kärnten?

Teams auf Camp in Kärnten und Osttirol im Sommer 2023:

2. bis 20. Juli: Al-Hilal Riad (Saudi Arabien) in Villach.

5. bis 15. Juli: Sparta Prag (Tsch) in Bad Kleinkirchheim.

7. Juli bis 17. Juli: Anderlecht (Bel) in Villach.

1. bis 7. Juli: Ujpest Dosza (Ung) in Hermagor.

9. bis 16. Juli: Bröndby (Dän) in Villach.

20. Juli bis 2. August: Udine (It), offen.

20. Juni bis 9. Juli: Damen-Nationalteam Marokko in Lienz.