Freigelassene Österreicher in Belgien gelandet

Mit an Bord des Flugzeuges, der sie aus dem Oman in die EU zurückbrachte, befand sich ein ebenfalls freigelassener Däne. Die beiden österreichisch-iranischen Doppelstaatsbürger waren wegen angeblicher Spionage zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt worden. Ghaderi saß deshalb bereits seit 2016 in Teheran in Haft. Mossaheb war Anfang 2019 bei einem Besuch in Teheran festgenommen worden. Die beiden hatten laut Außenministerium 2709 bzw. 1586 Tage in iranischer Haft verbracht. Der dänische Gefangene war nach belgischen Angaben im vergangenen November am Rande einer „Kundgebung für Frauenrechte“ festgenommen worden. Sein Name wurde nicht mitgeteilt.