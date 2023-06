Hochwürden hielt’s im Lusttempel nicht mehr aus

“War ein tolles Experiment“

Beim Gegenbesuch von Dutzler in Deutsch Jahrndorf wurde es für ihn dann schneller heilig als erwartet. Was der Welser im burgenländischen „Himmelreich“ so erlebte, gibt es am Montag auf Puls 4 zu sehen. Ohne vorab etwas zu verraten, ließ der Laufhausboss seinen Aufenthalt, der bereits vor knapp einem Jahr gedreht wurde, im Gespräch mit der „Krone“ Revue passieren: „Für mich war es ein tolles Experiment. Auf den Geschmack gekommen, das Milieu zu wechseln, bin ich aber nicht“, meint Dutzler, der sich total über das große Interesse der Leute freut, nachdem die erste Folge bereits letzten Montag (online auf joyn.at zu sehen) ausgestrahlt worden war.