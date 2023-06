Jagd nach den Entführern der „Isabella“-Statue

Der Schauplatz könnte unscheinbarer nicht sein: Eine kleine Nebengasse am Rande von Kroatisch-Gerersdorf. Die beschauliche Ortschaft gehört zu Nikitsch und zählt rund 400 Einwohner. Hier kennt jeder jeden, doch nicht alle scheinen einen herzlichen Umgang miteinander zu pflegen. Das deutet jedenfalls Anna F. (Name geändert) an, die mit ihrem Nachbar im Clinch liegt.