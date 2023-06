„Tatort“ Franken: Wenn die Liebe entwischt

Toni, in die Voss verliebt war, doch die Liebe ist ihm entwischt, nur die Wehmut ist geblieben: „Der Film berührt zwei Fragen, denen in jedem Leben eine wesentliche Bedeutung zukommt und die nicht voneinander zu trennen sind. Erstens: Was ist Liebe? Und zweitens: Wer bin ich?“, so Hinrichs. Er stellt den Schmerz, den Voss nach so langer Zeit durch das Aufwühlen der Vergangenheit durchlebt, eindringlich, aber nicht übertrieben, dar. Und erklärt: „Felix und Toni haben den Zufall ihrer Begegnung damals nicht festgehalten. War es eine falsche Entscheidung? Wie wäre das Leben verlaufen, hätten beide sich anders entschieden? Fragen, die schmerzhaft sind. Darüber handelt unser schöner besonderer Film.“