China ächzt unter einer beispiellosen Hitzewelle

Woche für Woche neue Hitze-Rekorde

Die Hitzewellen an sich seien nicht überraschend, sagte Klimawissenschaftlerin Sarah Perkins-Kirkpatrick von der Universität von New South Wales. Ungewöhnlich sei aber, dass Woche für Woche Hitze-Rekorde gebrochen würden. Neben China liegen auch viele Bereiche Asiens vor dem Sommerbeginn auf der Nordhalbkugel unter einer Hitzeglocke. Der Stromverbrauch in Südchina ist unter anderen wegen Klimaanlagen in den vergangenen Tagen sprunghaft angestiegen.