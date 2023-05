Shanghai erlebt heißesten Maitag seit 150 Jahren

Um 13.09 Uhr erreichte die an der U-Bahn-Station 36,1 Grad Celsius und habe damit „einen über ein Jahrhundert zurückliegenden Rekord für die höchste Temperatur eines Monats Mai“ gebrochen, verkündete der Wetterdienst der Metropole. Das Meteorologische Observatorium gab eine gelbe Temperatur-Warnung heraus. Laut Wettervorhersage ist aber Abkühlung in Sicht, denn es soll in den nächsten Tagen regnen und die Temperaturen folglich sinken.