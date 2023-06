Wirbel um Aus für Gratis-Eintritt zu Neufelder See

Bei manchen Gästen sorgt dies on- und offline für heiße Diskussionen. Kritik kommt deswegen auch von FPÖ-Gemeinderat Peter Aschauer. In der Vergangenheit sei es möglich gewesen, am Abend kostenlos in das Strandbad zu gehen. Vor allem sozial Schwache hätten dies gerne genützt. „Gerade in einer Zeit, in der so viele Familien jeden Cent zweimal umdrehen müssen, ist das wirklich nicht notwendig“, so Aschauer. Laut Mario Jaksch, Präsident der freiheitlichen Gemeindevertreter, ist der abendliche Gratis-Eintritt in anderen Orten kein Problem.