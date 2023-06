Der Steinerhof: Heimat für besondere Schafe

Direktvermarktung als Standbein

Jene Tiere, welche die Zuchtkriterien nicht erfüllen, werden geschlachtet und für die Direktvermarktung verwendet. „Ich biete küchenfertige Fleischpakete in drei verschiedenen Größen an. Es muss also nur noch in die Pfanne gegeben werden“, erklärt die Jungbäuerin, die seit heuer auch beim Slow Food Travel des Marktplatzes Mittelkärnten dabei ist. Die Wolle ihrer Krainer Steinschafe lässt die leidenschaftliche Landwirtin übrigens zu Pellets verarbeiten.