China bereitete Milliardär Musk großen Empfang

China hat dem amerikanischen Tech-Milliardär Elon Musk bei seinem ersten Besuch seit drei Jahren einen ungewöhnlich großen Empfang bereitet. Zum Abschluss stattete Musk dem Tesla-Werk in Shanghai noch eine spätabendliche Visite ab, bevor der Privatjet des Tesla- und Twitter-Chefs am Donnerstag wieder in die USA zurückflog. Musk war in China nicht nur von Außenminister Qin Gang, sondern auch von Handelsminister Wang Wentao und Industrieminister Jin Zhuanglong empfangen worden.