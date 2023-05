Kolosseum in Rom bekam Panoramalift

Der Lift wurde in Anwesenheit des italienischen Kulturministers Gennaro Sangiuliano eingeweiht. Bei der offiziellen Präsentation des modernen Geräts an der historischen Stätte wurde ein Video des berühmten Schauspielers Russell Crowe gezeigt, dem die Hauptrolle in „Gladiator“ einen Oscar als bester Schauspieler eingebracht hatte.