Matthäus: „Dann ist er bei jedem unten durch“

Wer wird Sportdirektor-Nachfolger von Hasan Salihamidzic bei den Bayern? Erste Gespräche soll es bereits mit Max Eberl, aktuell Sportchef bei RB Leipzig, gegeben haben. Deutschlands Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kann dieser Idee wenig abgewinnen. „Max kann das auf keinen Fall machen. Dann ist er in der Fußballbranche bei so ziemlich jedem unten durch“, so Matthäus in seiner „Sky“-Kolumne.