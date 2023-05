Bewährungsstrafe für Waffenhändler von Kujtim F.

„Als der Angeklagte erfahren hatte, bei wem die Waffe schließlich gelandet ist, und zwar beim Attentäter, war er bestürzt“, so die Verteidigerin des Slowenen am Dienstag im großen Schwurgerichtssaal in Wien. Laut Anklage habe er Adam M. - einem nicht rechtskräftig verurteilten Helfer des Wiener Attentäters - am 25. September 2020 eine Pistole der Marke Tokarev übergeben.