Verstappen radiert Red-Bull-Rekord von Vettel aus

„Wenn du ein gutes Auto eine Zeit lang hast, kannst du diese Rekorde brechen“, betonte Verstappen: „Es ist großartig. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in so einer Position in meiner Karriere sein würde.“ Seit 2015 startet er schon in der Formel 1, in Monaco durchbrach er auch die Marke von 2.000 Führungsrunden.