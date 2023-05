„Zeltfest für zwei“: Videodreh beim Italiener

Dafür startet dann die Matakustix-Show in der Klagenfurter Ostbucht gleich damit und die drei Musiker können es kaum mehr erwarten. „Wenn wir an die Open Air Show am 9. Juli 2022 in der Klagenfurter Ostbucht denken, bekommen wir heute noch Gänsehaut. 4500 Fans feierten mit uns so richtig ab und machten das Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis“, erklärt Matthias und freut sich schon auf den 30. Juni: „Jetzt bereiten wir uns auf das nächste Spektakel vor, das noch einmal eines drauflegen wird.“ Und es kommt noch ein ganz besonderer Gast: Semino Rossi wird zusammen mit Matakustix die Fans bei einer „Etwas anderen Heimatshow“ begeistern. Tickets gibt es noch auf oeticket.com und weitere Informationen auf www.matakustix.at und www.ip-media.tv.