Achter Titel in Folge und Double für St. Pölten

Alle Jahre wieder dasselbe Bild: Der SKN St. Pölten hat den achten Meistertitel in Serie in der Frauen-Fußball-Bundesliga vorzeitig fixiert. Die Niederösterreicherinnen setzten sich am Sonntag zu Mittag beim Vorletzten FC Wacker Innsbruck mit 6:0 (1:0) durch und können nach dem 16. Sieg im 17. Spiel nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Da der Serienchampion zuvor schon den Cup gewonnen hatte, ging seit 2015 das Double immer an St. Pölten.