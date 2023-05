Frühsommer: Sonnig und warm in die nächste Woche

Die Sonne lacht am Pfingstmontag zunächst allerorts vom Himmel, ehe sich am Vormittag über dem Berg- und Hügelland Quellwolken bilden. Spätestens am Nachmittag steigt zwischen Oberkärnten und der Silvretta die Neigung zu isolierten Schauern und Gewittern etwas an. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Die Frühtemperaturen erreichen fünf bis 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 20 bis 27 Grad, so die Prognose der Geosphere Austria.