Luton Town erstmals seit 31 Jahren erstklassig!

Luton Town hat sich den Aufstieg in die englische Premier League gesichert! Der Klub gewann am Samstag das entscheidende Spiel gegen Coventry City mit 6:5 (1:0, 1:1) im Elfmeterschießen. Luton ist damit erstmals seit 31 Jahren wieder erstklassig und wird seine erste Saison in der Premier League spielen, die es seit 1992 gibt.