Paukenschlag und Slapstick

„Wo in Beschling...“

Jetzt wird also am 14. Juni ein neuer Wahlausschuss eingesetzt und vielleicht sollte man in Schwarzach rechtzeitig darüber nachdenken, ob man für Meldungen dieses Kalibers neben der bewährten Paukenschlag-Kategorie und dem ebenfalls bereits bestehenden Format à la „Wo in Beschling ein Vierfachhausviertel für 500.000 Euro verhökert wurde“ nicht einen weiteren Terminus namens „Slapstick“ einführen könnte. Das hätte durchaus Potenzial, denn nicht nur aber gerade auch auf dem landespolitischen Laminat gäbe es eine Vielzahl an Meldungen, die sich prima darunter subsumieren ließen. Das wäre fast schon so etwas wie ein medialer Trommelwirbel.