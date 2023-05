Pkw überschlagen: Bauarbeiter als Lebensretter

Pkw hatte sich überschlagen

Der Unfall hatte sich in der Adolf-Loos-Gasse ereignet. Die Lenkerin des überschlagenen Kleinwagens erlitt dadurch zumindest Verletzungen am Brustkorb und wurde nach der Versorgung durch Sanitäter zur weiteren Abklärung in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. In dem anderen beteiligten Fahrzeug wurde niemand verletzt.