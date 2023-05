Radfahrer biegen in Eisenstadt auf die Überholspur

Seit 2021 sind fast zwei Millionen Euro in den Ausbau des Geh- und Fahrradwegenetzes in Eisenstadt geflossen. Heuer werden weitere 800.000 Euro in Radwege entlang des Bründlfeldweges, des Hotterweges, der Kirchäcker Ost, der Glorietteallee und der unteren Kasernenstraße investiert. „Wir steigern das Tempo beim Ausbau. Wir wollen die aktive, klimafreundliche Mobilität noch weiter in den Mittelpunkt rücken“, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). „Eisenstadt setzt weiter voll aufs Rad und Zu-Fuß-Gehen.“