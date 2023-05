5 Lämmer neben Bauernhof gerissen - Wolf oder Bär?

„Ob ein Bär oder ein Wolf unsere Schafe zu Tode gebissen hat, das werden wir frühestens in vier Wochen wissen“, sagt Schafzüchterin Christine Wiesflecker: „Laut dem Wildbiologen, der uns besuchte, werden die DNA-Proben an die Veterinär-Uni nach Wien geschickt. Doch dort kommen sie mit dem Auswerten nicht nach, weil es bereits einige Fälle in der Steiermark und Tirol gibt.“