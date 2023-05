Mehrfacher Parfumdieb nach Verfolgung festgenommen

Schon in drei Bundesländern zugeschlagen

Was die Beamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten: Der 38-Jährige hatte auch in Tirol und Salzburg zugeschlagen! „Dem Verdächtigen konnten sechs weitere Parfumdiebstähle in drei Bundesländern in der Zeit von 17. Mai bis 23. Mai nachgewiesen werden“, heißt es. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehr als 17.000 Euro, der Rumäne wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.