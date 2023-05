AK-Umfrage offenbart Mängel im Gesundheitssystem

Was besonders zu denken geben muss: Nur 6,7 Prozent glauben, dass die Gesundheitsversorgung in Vorarlberg ihr Versprechen hält und alle Personen die gleiche Qualität und Leistung erhalten. Kein Wunder also, dass die Abschaffung der Zweiklassenmedizin beim Großteil der Befragten auf dem Forderungskatalog ganz oben steht. 71,2 Prozent würden sich zudem schnellere Überweisungen bzw. Folgeuntersuchungen wünschen, 44,5 Prozent zusätzliche Ärztestellen, 37,2 Prozent mehr Zeit für Gespräche mit den Patienten.