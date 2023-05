BAWAG: Ein Fall für die Banken-Aufsicht?

Die Geschäftspolitik der ehemaligen Gewerkschaftsbank gerät in jüngster Zeit immer mehr ins Kreuzfeuer der Kritik. Bedeutende Investoren verkaufen ihre Aktienpakete, detaillierte Unterlagen landen bei den Behörden. Fix ist nur eines: Kein anderer Bankmanager in Österreich verdient so viel wie der BAWAG-Chef.