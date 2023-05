Tina Turner: So wird die Beerdigung ablaufen

Fans trauern

Turner hatte sich zuletzt nur noch selten in der Öffentlichkeit gezeigt, etwa um für ein Buch oder ein Musical über ihre Lebensgeschichte zu werben. Am Mittwochabend legten Fans vor der Villa der Sängerin in Küsnacht bei Zürich Blumen ab und zündeten Kerzen an. Auch die Sternenplakette der Pop-Legende auf Hollywoods „Walk of Fame“ wurde mit Blumen geschmückt.