Schwere Vorwürfe gegen Akademikerball-Organisator

Razzia bei Burschenschaft

Eine Frau, die er mehrmals in die Räumlichkeiten der schlagenden Verbindung Albia mitgenommen haben soll, belastet Guggenbichler. Sie gab bei der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienste (DSN) an, dass es dort mehrere Nazi-Devotionalien gebe, woraufhin es zur Hausdurchsuchung kam. Die Staatsanwaltschaft Wien hat in der Folge ein Verfahren wegen des Verdachts auf Wiederbetätigung gegen Guggenbichler eingeleitet.