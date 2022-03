Burschenschaften sorgen immer wieder für Aufregung

„Willst Du nicht nur Student sein? Findest Du, daß (sic!) die Gesellschaft zunehmend degeneriert? - Dann geh mit eigenem Beispiel voran!“ – so wirbt die Burschenschaft „Gothia“ auf Social-Media-Kanälen für neue Mitglieder. Die schlagende Burschenschaft setzt unter Postings auch einmal ein „Heil Deutschland!“. Experten sehen die Salzburger „Gothia“ und auch die „Germania“ am politisch rechtesten Rand. Mit Antisemiten oder auch der rechtsextremen Jugendgruppe der „Identitären“ gab es Treffen, bei Corona-Demos marschierte man sowohl in Wien als auch in Salzburg mehrfach in der ersten Reihe mit.