Nach Austria-Spielen: Türsteher vor Lift in U-Bahn

Die Fußball-Bundesligasaison neigt sich dem Ende zu. Die Spannung ist auch schon draußen. Salzburg ist wieder Meister - und zumindest für Wiener Vereine fast noch wichtiger - die Wiener Austria ist besser platziert als Rapid. In diesem Spannungsvakuum müssen anscheinend andere Erreger gefunden werden. Denn in der vergangenen Woche häuften sich die Beschwerden über Rolltreppensperren nach Heimspielen der Austria. Denn kurz vor und weit nach Spielende werden die abwärtsführenden Rolltreppen zur U-Bahn in der Station stillgelegt. Dann geht es nur mehr zu Fuß oder mit dem Aufzug nach unten - und vor dem Lift werden zudem noch Securitys postiert.