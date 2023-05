Beim Land OÖ wandert viel Fachwissen in Pension ab

Angebotsprüfung sollte erweitert werden

Bauvergaben sind ja ohnehin ein Gebiet, auf dem man mit allen Wassern gewaschen sein muss, wie man so schön sagt. Im O-Ton des Landesrechnungshofes hört sich das so an: Die Angebotsprüfung sollte risikoorientiert erweitert werden. Dies brächte Vorteile - vor allem um Auffälligkeiten im Bieterverhalten zu erkennen. „Wir haben die Preisangemessenheit bei 38 Angebotsöffnungsprotokollen analysiert“, erörtert der LRH-Direktor. Die dabei festgestellten teils großen Schwankungen der Einheitspreise und der Angebotssummen hätten zu einer eingehenden Prüfung führen sollen. Um einen gesamthaften Überblick über die Preisbildung und etwaige Preisabsprachen zu erlangen, sollte das Land daher nachschärfen und die Angebotsprüfung risikoorientiert erweitern.