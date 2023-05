Niemand für Franken-Affäre in Linz verantwortlich

„Politisch ist Verantwortung klipp und klar“

ÖVP-Stadtvize Martin Hajart ist jedoch nicht ganz zufrieden: „Der Gesamtverlust für die Stadt Linz aus dem missglückten Spekulationsgeschäft beträgt über 43 Millionen Euro. Wenn ich nun höre, dass in Linz niemand dafür verantwortlich sein soll, dann mag das zwar juristisch so argumentierbar sein, politisch ist die Verantwortung aber klipp und klar: Diese liegt bei der SPÖ!“ Die 43 Millionen Euro setzen sich laut Hajart so zusammen: 24 Mio. € einstige Swap-Zahlung an Bawag + 12 Mio. € weitere Vergleichs-Zahlung an Bawag + 7 Mio. € Gerichts-/Gutachter- und Anwaltskosten. Das Fazit des ÖVP-Vizebürgermeisters: „Das Damoklesschwert Swap ist zwar weg, das Finanzproblem der Stadt aber um ein riesiges Eck größer.“