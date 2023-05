Stichopfer ist zwei Tage nach Mordversuch daheim

Ich habe jetzt keine Zeit“ – auf die Geschehnisse am Wochenende wollte Thomas W. (48) aus Ansfelden nicht näher eingehen, doch ist seine Anwesenheit daheim alleine schon die erste gute Nachricht nach der Bluttat in der schmucken Siedlung Moos in Ansfelden. Zwei Tage nachdem sein Schwiegervater ihn und seine Gattin mit Messern verletzt haben soll, ist zumindest der 48-Jährige wieder zu Hause. Die Wunden durch den Stich in den Brustbereich sind zum Glück nicht allzu schlimm gewesen. Seine Ehefrau, die Tochter des mutmaßlichen Täters, hat eine Verletzung am Rücken davongetragen.