„Wie von Agatha Christie“

Wie kein anderes Werk gehört Francis Poulencs Oper „Les Dialogues de “Carmelites„ (Die Gespräche der Karmelitinnen) seit fünfzehn Jahren zu seinem Leben: “Ich habe das Werk 2008 im Theater an der Wien in Robert Carsens grandioser Inszenierung herausgebracht, danach in München unter Dmitri Tschernjakow, und an der Met in John Dexters Produktion dirigiert." Bertrand de Billy (58) strahlt: Heute, Sonntag, dirigiert er an der Staatsoper das 1957 an der Mailänder Scala uraufgeführte, 1959 vom Direktor Karajan in Wien herausgebrachte Werk erneut.