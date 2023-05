Rapid-Coach Barisic: „Das Positive ist, dass ...“

Zoran Barisic (Rapid-Trainer): „Wir sind sehr gut reingestartet mit dem Führungstor, haben dann in der ersten Hälfte mehr defensiv agiert und die Umschaltsituationen nicht so gut gespielt, wie wir es in der zweiten Hälfte gezeigt haben. Wir waren in der Defensive sehr gut organisiert. In der zweiten Hälfte haben wir sehr viele gute Chancen herausgespielt, aber es leider verabsäumt, den Sack zuzumachen. Natürlich ist es sehr frustrierend, wenn man kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen muss. Es fühlt sich so an, dass wir zwei Punkte verloren haben. Wir hätten sicher drei Punkte verdient. Es begleitet uns schon die ganze Saison, dass das Quäntchen fehlt. Wir liefern immer wieder gute Spiele ab, aber die Jungs belohnen sich nicht. Ich kann mich nicht erinnern, in welcher Hälfte wir uns so viele Chancen wie heute in der zweiten herausgespielt haben. Jetzt haben wir noch zwei Spiele, wir werden alles geben. Das Positive ist, dass wir viele Chancen rausgespielt haben. Wenn wir heute gewonnen hätten, wären wir Vierter gewesen und trotzdem wäre keine Vorentscheidung gefallen. Burgstaller ärgert sich am meisten über den vergebenen Elfer, normalerweise ist er bei Elfern bombensicher.“