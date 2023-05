Kabel erschreckte E-Bikerin, sie stürzte

Auto ausgewichen

Auch am Traunsee kam es am Samstag zu einem schweren Unfall. Ein 79-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr gegen 16.35 Uhr mit seinem E-Bike am Radweg entlang der B145 von Traunkirchen Richtung Ebensee. Im Gemeindegebiet von Ebensee wich er einem am Fahrradweg anhaltenden Pkw aus. Dabei geriet er auf den Randstein und stürzte. Zwei hinter ihm fahrende Radfahrerinnen leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Der Pensionist, der keinen Fahrradhelm trug, erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl eingeliefert.