Rapid: Nicht alle trauen sich bei Dragovic drüber

Hedl Österreichs Nummer eins?

Auch wenn man mit Niklas Hedl wieder einen Top-Goalie hat - in der EM-Quali in Belgien als Einziger mit Spielpraxis Österreichs Nummer eins? Denn Alexander Schlager, der den LASK im Sommer verlässt, ist jetzt bei Didi Kühbauer ein „Wackelkandidat“. Gut möglich, dass Tobias Lawal auch heute in Wien den Vorzug erhält.