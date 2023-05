„Zoki, wann wird Rapid Meister?“

Appetit vergangen

„Kinder sind immer offen, ehrlich, geradeaus“, lächelte Barisic und beichtete, dass er Hausaufgaben oft abschrieb. Auch Klo-Pausen während eines Spiels wurden thematisiert. Und Rapids Trainer verriet, was er nach den Spielen isst: „Oft gar nichts, weil mir der Appetit vergangen ist.“ Die letzten Wochen schlugen auf den Magen So fragte ein Junge kritisch: „Herr Barisic, wann gewinnt Rapid wieder einmal ein Derby?“ „Das nächste“, so die Antwort.