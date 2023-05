„Ich will weg! Zeit ist reif für einen Wechsel“

Aleksandar, du bist jetzt 32, hast in deiner Karriere bisher dreizehn Titel geholt - was ist quasi für das letzte Drittel das große Ziel?

Die Zeit ist reif für einen Wechsel, ich will weg. Ich habe in der Schweiz, der Ukraine, Deutschland, England und Serbien gespielt, ein alter Traum von mir ist die italienische Serie A. Dort zählt ja auch das Motto „Alt, aber gut“, dort würde ich gerne noch einmal spielen.