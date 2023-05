Viel mitgenommen - aber nicht Trimmel

Die „Umstrukturierung“ bei Rapid ist in vollem Gange. Auch Marcus Knipping, der neue Geschäftsführer Wirtschaft, ist bereits in Wien, arbeitet sich für den Amtsantritt am 1. Juni ein. Nach drei Jahrzehnten bei Dortmund erhofft man sich von ihm neue Inputs. Die sich Grün-Weiß regelmäßig in Deutschland holt. So hospitierte Geschäftsführer Steffen Hofmann zuletzt bei Union Berlin: „Ein spezieller Klub. Sie gehen ihren ganz eigenen Weg, sind damit extrem erfolgreich. Wir konnten viel mitnehmen, haben gesehen, wo wir Luft nach oben haben“, so Hofmann über den Meeting-Marathon an der „Alten Försterei“ in Köpenick.