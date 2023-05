Trimmel: „Dann werde ich mich verändern wollen“

Trotz einer Vertragsverlängerung heuer schloss er nun unter gewissen Umständen auch einen vorzeitigen Abgang nicht aus. „Wenn ich nächste Saison die Hinrunde gar nicht spiele, so wie ich mich kenne, werde ich mich verändern wollen“, sagte er am Dienstag in einer Medienrunde in Berlin und erklärte: „Weil ich so bin.“ Trimmel wolle noch zwei, drei Jahre auf höchstem Niveau spielen, wie er betonte: „Wenn man so lange noch Profi bleiben möchte, muss man im Endeffekt auf dem Platz stehen.“ Und fit sei er. „Ich trainiere mit 18- und 19-Jährigen und sehe mich da nicht im Nachteil aktuell.“