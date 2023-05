Opium-Mohnblumen aus Österreich geschmuggelt

In Österreich als Dekomaterial legal zu erwerben

Die Knollen waren zuvor in Österreich gekauft worden, wo sie legal verkauft werden, da sie als Dekorationsmaterial verwendet werden, berichtete die Polizei. In der Vergangenheit wurden von der Grenzpolizei in Tarvis große Mengen an Mohnknollen beschlagnahmt, die nach Italien geschmuggelt worden waren.