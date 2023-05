Polizeischülerin wurde Social Media zum Verhängnis

„Das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei ist unser Hauptanliegen. Ein hohes Maß an Sensibilität in Bezug auf Rassismus, Sexismus und Gewaltverherrlichung ist daher unabdingbar", so der Leiter der Polizeischule Vorarlberg. Und genau dagegen habe die 23-jährige Aspirantin mehrmals auf ihren sozialen Kanälen verstoßen. Dort präsentierte sich die attraktive Steirerin mal in ihrem schicken Mercedes, ein andermal im bauchfreien Top oder als Teilnehmerin einer Kampfsport-Fernsehshow.