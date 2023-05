Ein Veranstaltungs-Wochenende voller Highlights

Aufgrund des Feiertags Christi Himmelfahrt beginnt für viele in Oberösterreich das Wochenende schon früher. Wir haben einige Ideen zusammengetragen, was man alles unternehmen kann. Das Herz von Tierliebhabern wird bei der Messe „Pferd Wels“ höher schlagen, so wie beim Fest zum Weltbienentag. Ein Konzert für Menschen mit Demenz gibt es im Linzer Musiktheater. Zu einer Feier lädt auch das Diakoniewerk.