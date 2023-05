Buntes Reich der Moleküle und Aliens

Im Senegal geboren, in Kuwait aufgewachsen und in Tokyo promoviert: Monira Al Qadiri zählt zu den schillerndsten und ungewöhnlichsten Künstlerinnen in unserer Zeit. Bis Wien hat sie es mit ihrer scheinbar gefälligen und doch zeitkritischen Kunst nur bedingt geschafft. Das Kunsthaus Bregenz gab ihr nun in seinen drei Etagen viel Raum, für die Ausstellung „Mutant Passages“ (bis 2. Juli).