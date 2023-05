Ein Toter nach Kollision mit Lkw in Vorarlberg

Gegen 17.30 Uhr war der 31-Jährige mit seiner Freundin (29) auf der L 190 in Richtung Feldkirch unterwegs. Als der entgegenkommende Lkw-Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, kam es in der Kurve zur Kollision. Dabei wurde der 31-Jährige mit seinem Wagen von der Straße geschleudert und landete in im Straßengraben. Allerdings befand sich hinter dem Pkw noch ein weiteres Fahrzeug.