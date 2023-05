43 Grand Slam-Starts! Star schlägt in Kärnten auf

Zwei voll tätowierte Arme – rechts sticht ein Totenkopf ins Auge. 1,85 m groß, mit Muskeln bepackt – so steht Tennis-Ass Polona Hercog in Feld am See beim mit 25.000 $ dotierten ITF-Turnier am Platz. Kling furchteinflößend – aber im Gegenteil! Die Slowenin, die morgen in Runde 2 auf Maja Chwalinska (6/Pol) trifft, gibt sich lässig, freundlich, redselig.