Dominic Thiem gegen Benoit Paire ab 14 Uhr LIVE

Im Viertelfinale könnte Struff warten

Im Achtelfinale in Bordeaux könnte für Thiem der an acht gesetzte Corentin Moutet (ATP/67) warten, im Viertelfinale der topgesetzte Deutsche Jan-Lennard Struff (ATP/28). Struff erreichte in der Vorwoche beim Masters in Madrid das Finale, musste sich dort Carlos Alcaraz geschlagen geben.